"КАМАЗ" начал разработку беспилотного грузовика без кабины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" разрабатывает беспилотный грузовик без кабины, сообщил руководитель проекта "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КАМАЗ" Ханс Петер Мозер.

"Мы приближаемся к созданию нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, которая подготовлена к работе технологии автономного вождения", - сказал он газете "Коммерсантъ", отметив, что новый грузовик будет управляться без участия водителя.

По его словам, в России возможность монетизации автономного транспорта пока существует лишь на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, тогда как в Европе грузовики-беспилотники уже тестируются. Мозер пояснил, что ежедневно грузовики перемещаются из Германии в Италию в составе колонны, и водитель выполняет свои привычные функции только в первом автомобиле. "Второй (грузовик - ИФ) - без водителя, он только сидит за рулем и ничего не делает", - сказал Мозер.

"КАМАЗ" ранее сообщал об участии в проектах, связанных с развитием беспилотного автотранспорта. Компания ранее презентовала прототип беспилотного пассажирского электробуса, заявляла о планах заняться совместной разработкой беспилотных комбайнов в "Ростсельмашем" .

По данным рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ (научно-технологическая инициатива) "Автонет", темой эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования активно занимаются около 30 компаний. Помимо "КАМАЗа" это "Яндекс", НАМИ, "Волгабас" и другие.