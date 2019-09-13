Производитель "Напитков из Черноголовки" решил выпускать сладости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Крупный производитель безалкогольных напитков "Аквалайф" (бренд "Напитки из Черноголовки") решил развивать новое направление, купив входившую в 2009-2011 годах в Nestle кондитерскую фабрику "Алтай" в Барнауле, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Приобретенная кондитерская фабрика работает с 1998 года. По данным "Алтая", он производит более 5 тыс. тонн конфет, шоколадных батончиков, печенья, суфле и прочей продукции в год под брендами "Савинов", "Отрада" и другими. Источник газеты в инвестиционных кругах оценил возможную стоимость фабрики в 400-600 млн руб.

Владельцем "Алтая" два года назад стал Игорь Кубанов, руководивший этой фабрикой с 2011 года. Перед этим он был топ-менеджером производителя каш "Быстров", занимался брендом "Геркулес" в "Русском продукте" и руководил российским офисом одного из крупнейших в мире торговцев сельхозпродукцией Bunge.

"Аквалайф" - один из крупнейших российских производителей воды и безалкогольных напитков, его в 2009 году создал бывший депутат Госдумы и нынешний глава Электростали Владимир Пекарев. Компания производит продукцию под брендами "Напитки из Черноголовки", Courtois, Bailkal, орехи и семечки Fishka, сухарики "Хрустец".

По мнению совладельца московской кондитерской фабрики "Победа" Виталия Муравьева, выход "Аквалайфа" на новый для себя рынок в условиях стагнации рынка сладостей и сильной конкуренции может оказаться рискованным предприятием.