Лондонская фондовая биржа отказалась от слияния с биржей Гонконга

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров London Stock Exchange Group (LSEG), владельца Лондонской фондовой биржи (LSE), единогласно отказался от предложения о слиянии со стороны биржи Гонконга (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEx).

Как сообщается в пресс-релизе британской компании, одной из причин этого является нынешняя ситуация в Гонконге.

Совет директоров выразил "фундаментальную обеспокоенность по поводу ключевых аспектов предложения: стратегии, продуктивности, формы рассмотрения и стоимости", говорится в сообщении LSEG. В связи с этим совет "единогласно отказался от предложенной сделки и, учитывая фундаментальные недостатки, не видит смысла в дальнейшем общении", отмечается в документе.

LSEG также вновь подтвердила сделку, в рамках которой он покупает второго по величине в мире поставщика финансовой информации Refinitiv Holdings Ltd. Ее завершение планируется во втором полугодии 2020 года.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники писала, что HKEx может повысить денежную составляющую в предложении о покупке LSEG. При этом отмечалось, что владелец биржи Гонконга планирует сначала дождаться официального ответа LSEG на первоначальное предложение прежде, чем вносить в него какие-либо изменения.

HKEx 11 сентября предложила акционерам London Stock Exchange Group за каждую принадлежащую им бумагу по 20,45 фунта стерлингов и по 2,495 новых акций биржи Гонконга. Итоговая сумма составила 83,61 фунта, исходя из котировок на закрытие рынка 10 сентября и курса гонконгского доллара. Общая сумма сделки оценивалась в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

При этом котировки акций HKEx достаточно волатильны в этом году. В четверг, после объявления о намерении купить LSEG, бумаги HKEx подешевели на 3,5%, в пятницу их цена выросла на 1,4%.

В четверг западные СМИ писали, ссылаясь на источники, что правительство Великобритании может отказать в одобрении сделки между HKEx и LSEG, поскольку LSE является слишком важной частью финансовой инфраструктуры страны.

Представители Банка Англии, которые неофициально консультируют министерство финансов Великобритании, считают, что клиринговое подразделение биржи LCH является критически важным элементом рынка. По этой причине любое согласование возможного слияния LSE вряд ли успешно пройдет государственную проверку по поводу финансовой стабильности и безопасности.

Для завершения сделки HKEx также потребуется разрешение со стороны регулирующих органов США.

HKEx, крупнейшим акционером которого является правительство Гонконга, входит в число крупнейших биржевых операторов мира. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем Лондонской биржи металлов (LME), которую он купил за 1,4 млрд фунтов.