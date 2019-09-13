Гонконгская биржа продолжит добиваться слияния с Лондонской фондовой биржей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Оператор гонконгской биржи, предложивший слияние Лондонской фондовой бирже London Stock Exchange Group и получивший отказ, по-прежнему уверен в том, что объединение соответствует интересам акционеров компаний, их клиентов, а также глобальных рынков в целом.

"HKEx уверена, что акционеры LSEG должны получить возможность детально проанализировать предложение и продолжит общение с ними", - говорится в пресс-релизе гонконгской компании.

Как сообщалось, совет директоров LSEG, владельца Лондонской фондовой биржи (LSE) отклонил предложение гонконгского оператора, выразив "фундаментальную обеспокоенность по поводу ключевых аспектов предложения: стратегии, продуктивности, формы рассмотрения и стоимости". В связи с этим совет "единогласно отказался от предложенной сделки и, учитывая фундаментальные недостатки, не видит смысла в дальнейшем общении", заявила LSEG.

HKEx предлагал акционерам LSEG за каждую бумагу по 20,45 фунта стерлингов и по 2,495 новых акций HKEx. Итоговая сумма составляла 83,61 фунта, исходя из котировок на закрытие рынка 10 сентября и курса 9,6865 гонконгского доллара за 1 фунт. Таким образом, общая сумма сделки оценивалась в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

В сообщении HKEx отмечается, что совет директоров компании рассчитывал на конструктивный диалог с LSEG для обсуждения деталей предложения и был разочарован нежеланием британской компании что-либо обсуждать. "Совет директоров HKEx по-прежнему уверен, что предложенное им слияние с LSEG является отличной возможностью создать глобального лидера в сфере инфраструктуры финансовых рынков", - говорится в сообщении компании.

HKEx, крупнейшим акционером которого является правительство Гонконга, входит в число крупнейших биржевых операторов мира. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем Лондонской биржи металлов (LME), которую он купил за 1,4 млрд фунтов.

LSEG в пятницу вновь подтвердила сделку, в рамках которой она покупает второго по величине в мире поставщика финансовой информации Refinitiv Holdings Ltd.

В качестве одной из причин отказа от сделки с HKEx компания указала нынешнюю ситуацию в Гонконге.