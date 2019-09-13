В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин. Он сказал это на Форуме пивоваров.

Недавно Минсельхоз России предложил разрешить рекламу отечественного вина в радиусе 200 километров от производственных площадок. В июне министерство сообщило, что готовит законопроект, который разрешит наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется производство такой продукции.

Реклама пива в России была полностью запрещена в 2012 году. С 2014 года ее разрешили на период до 2019 года в спортивных телепередачах и на спортивных радиостанциях в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 2018 году. Одним из официальных спонсоров чемпионата была пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev.

В феврале 2019 года в Госдуму был внесен законопроект о продлении послаблений для рекламы пива.