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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Правительству предложили пустить на развитие спорта доходы производителей пива и газировки

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил направить средства производителей газированных сладких и слабоалкогольных напитков на развитие спортивной отрасли в России. Он заявил об этом на форуме "Мы вместе. Спорт".

"Мы должны подготовить новый подход. Нам понятен вред от сладких и слабоалкогольных напитков, при этом мы не даем возможности отвлечь с их индустрии естественным путем средства, которые они зарабатывают, на развитие спорта. Эти средства просто становятся их доходом, который они инвестируют в дивиденды и свое развитие. Это нужно обязательно использовать", - сказал чиновник.

В 2022 году СМИ сообщили о решении правительства Москвы снять запрет на продажу алкоголя на стадионах. Речь шла об алкоголе с содержанием этилового спирта до 16,5%.

Дмитрий Чернышенко Правительство
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