Альфа-банк оценили в 343,4 млрд рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк раскрыл в Федресурсе сведения об обязательной оценке своих акций, проведенной в декабре. Согласно сообщению кредитной организации, рыночная стоимость одной обыкновенной акции банка на 13 декабря составляла 5 тыс. 764,15 руб.

Оценщиками, согласно сообщению, выступали Андрей Анно и Владимир Иванов. По данным Российского общества оценщиков, они работают в консалтинговой компании "Аора". Эта компания на своем сайте называет Альфа-банк в числе крупнейших клиентов наряду с другими банками и организациями.

В сообщении Альфа-банка отсутствует указание на то, по какой причине потребовалось проведение оценки. В квартальных отчетах банка за последнее время нет информации о привлечении оценщиков.

Уставный капитал Альфа-банка состоит из 59 млн 587 тыс. 623 акций. Таким образом, исходя из рыночной стоимости одной бумаги, весь капитал банка можно оценить в 343,46 млрд рублей (чуть больше $5,1 млрд по нынешнему курсу). Это около 0,8 от собственного капитала банка, который на 1 декабря 2018 года достиг 431,57 млрд рублей.

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

В 2018 году неоднократно появлялись слухи о продаже банка, однако кредитная организация опровергала наличие у акционеров таких планов. Чаще всего в роли претендента на актив в этих слухах фигурировал ВТБ, но глава госбанка Андрей Костин в ноябре заявил, что таких намерений нет. По его словам, ни "аппетита", ни запаса капитала для подобной сделки у ВТБ нет.

Альфа-банк по итогам трех кварталов 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".