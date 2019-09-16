"Татнефть" направит на дивиденды за полугодие 93 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Татнефти" решило выплатить за I полугодие дивиденды в 40,11 рубля на все виды акций, всего на эти цели будет направлено 93,3 млрд рублей, это на 32,5% больше, чем годом ранее.

Полугодовая прибыль компании по РСБУ составила 93,312 млрд рублей, или на 0,6% меньше, чем в январе-июне 2018 года. На дивиденды компания направит около 100% чистой прибыли по РСБУ.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 27 сентября.

Это решение приняло внеочередной собрание акционеров, оно прошло 13 сентября в заочной форме.

"При определении размера дивидендов за 6 месяцев этого года совет директоров полагался на дивидендную политику компании, исходил из результатов деятельности за отчетный период, учитывал прогноз свободного денежного потока и доступные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности группы "Татнефть", - сообщали ранее в пресс-службе компании.

За 6 месяцев 2018 года "Татнефть" выплатила дивиденды в размере 30,27 рубля на все виды акций. В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).

Всего за 2018 год "Татнефть" с учетом промежуточных дивидендов выплатила 84,91 рубля на акцию, направила на эти цели 100% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 197,5 млрд рублей.

В 2018 году "Татнефть" внесла изменения в дивидендную политику, где зафиксировала целевой уровень дивидендных выплат в 50% от МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая сумма будет больше. При этом, помимо годовых дивидендов, совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток.

Квыплате промежуточных дивидендов "Татнефть" впервые с 2004 года вернулась в 2017 году - были выплачены дивиденды за 9 месяцев 2017 года, составившие 75% прибыли по РСБУ.

Из общего числа обыкновенных акций Республика Татарстан владеет 36%, в программе ADR обращаются 24%, доля казначейских акций составляет 3%.