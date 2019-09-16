В России утвердили правила выплаты 450 тыс. руб. на ипотеку многодетных семей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей, говорится в материалах Минфина.

"Согласно постановлению правительства, право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей", - сообщает ведомство.

Минфин поясняет, что для получения денег родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, которая является кредитором по ипотеке. Кредитор проверит документы и отправит их в ДОМ.РФ. Если данные верны, то затем ДОМ.РФ переведет средства кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика в пределах 450 тыс. рублей.

Для получения этой суммы заемщику надо будет предоставить ряд документов, в том числе подтверждение отцовства и материнства, а также материалы по кредиту.

Ранее требования по выплате компенсации были зафиксированы в соответствующем законе, Совет Федерации одобрил его в июне 2019 года. Согласно закону, средства будут выделяться однократно только по одному ипотечному кредиту и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги также не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельный участок для частного дома, либо жилое помещение по долевому строительству.

В законе указывается, что АО "ДОМ.РФ" может стать агентом правительства по вопросам реализации дополнительных мер государственной поддержки и улучшения жилищных условий семей, имеющих детей. В поправках в бюджет на 2019 год заложено выделение "ДОМ.РФ" 5 млрд рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией госпрограммы по поддержке граждан РФ, взявших ипотеку, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей.