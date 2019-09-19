Российский рынок открыл торги смешанной динамикой

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке в четверг открылись смешанной динамикой на фоне нейтральных внешних сигналов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2815,76 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до 1382,5 пункта, цены основных "фишек" изменились в пределах 1%.

Доллар подорожал до 64,3 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели на старте торгов рублевые акции "РусАла" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Подорожали бумаги "Мечела" (+0,7%), "Россетей" (+0,6% и +1% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

В США индексы накануне завершили торги незначительными изменениями, в центре внимания рынка было заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ожидаемо снизил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл.

Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее. В целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ФРС обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

В Азии в четверг преобладает умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть утром в четверг делает вялые попытки коррекции вверх после отката накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру; цена Brent находится вблизи уровня при закрытии рынка акций в среду.

Ноябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве торговались у $63,7 за баррель (+0,2% и -1,5% за среду), ноябрьские фьючерсы на WTI - у $58,17 за баррель (+0,2% и -2,1% в среду).

Как заявил гендиректор государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер, крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" уже работает на 40% от максимальной мощности, а полного восстановления можно ожидать к концу месяца.

Ранее работу комплекса пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии сообщили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает. Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Также рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2-2,25 млн баррелей.