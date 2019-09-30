Аналитики предсказали сокращение в ФРГ 125 000 рабочих мест из-за электромобилей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Переход с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили может привести к потере около 125 тысяч рабочих мест в Германии, предупредили аналитики института Center Automotive Research (CAR). Их исследование было опубликовано в Welt am Sonntag, пишет Deutsche Welle.

Производство электромобилей требует меньшего количества рабочих рук, так как им нужно меньше комплектующих. Им нужны дорогие аккумуляторы, но не требуются механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, они считаются более экономичными.

По подсчетам CAR, через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от выпускаемых в стране машин. В их производстве будут заняты 709 тысяч человек вместо нынешних 834 тысяч.

По сведениям издания, федеральные земли, на территориях которых работают крупные автозаводы, уже начали готовиться к возможному сокращению рабочих мест, а Минфин начал работу над мерами по поддержке реструктуризации в автопроме и по поддержке расширению электромобильности ради защиты окружающей среды. Главы Нижней Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга, где находится большинство заводов, считают действия федерального правительства слишком нерешительным.