Орешкин спрогнозировал падение инфляции в РФ ниже 4% в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Снижение годовой инфляции в РФ ниже целевого уровня в 4% ожидается в октябре, это открывает возможности для действий в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая в среду в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"Мы считаем необходимым проведение структурной кредитной политики, которая будет способствовать перераспределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного", - подчеркнул министр.

Орешкин добавил, что власти в настоящее время добились минимизации дефицита бюджета. Это обстоятельство в совокупности с ожидаемым в октябре снижением инфляции "открывает пространство" для действий в сфере ДКП, считает министр.

Во вторник, 24 сентября, курирующий макропрогноз замглавы Минэкономразвития Полина Бадасен допускала, что годовая инфляция может снизиться ниже целевого прогноза ЦБ в 4% уже в сентябре. "И годовая инфляция может опуститься до 3,9%", - сказала она.

В конце августа Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%. При этом в начале сентября министерство в своем обзоре "Картина инфляции" уже допустило, что инфляция по итогам 2019 года может быть ниже и нового прогноза и составить 3,6-3,8%.

ЦБ РФ в начале сентября понизил прогноз инфляции в России по итогам 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%, сохранив прогноз в 4% на 2020 год.

Таким образом, прогноз Минэкономразвития на 2019 год теперь даже не попадает в интервал ЦБ, а расхождение в прогнозе на 2020 год составляет один процентный пункт.