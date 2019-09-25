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Материнский капитал собрались увеличить в 2020 году до 466,6 тыс. руб.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусматривает увеличение размера материнского капитала в 2020 году на 3,8% до 466,6 тысячи рублей. Текст документа размещен вечером в среду на портале проектов правовых актов для общественного обсуждения.

"Установить, что в 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", составляет 466 617,0 рублей", - говорится в соответствующей статье законопроекта.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено повышение прожиточного минимума пенсионера в целом по России до 9 311 рублей. В бюджете на 2019 год и период 2020-2021 гг. эта сумма была установлена в 8 846 рубля (рост на 5,25%).

Ранее о планах проиндексировать материнский капитал на 3,8% до 466,6 тыс. рублей заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что в бюджете Пенсионного фонда предусматривается 325 млрд рублей на общее финансирование программы.

Сейчас сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей, последний раз эту выплату индексировали в 2015 году - на 5,5%.

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