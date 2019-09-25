Двое сыновей Алексея Мордашова стали миллиардерами

Гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Двое сыновей основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова стали миллиардерами после передачи им долей в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold, сообщает в среду Forbes.

По оценке издания, состояние 19-летнего Кирилла и 18-летнего Никиты оценивается в $1,77 млрд у каждого.

Forbes отмечает, что в июне стало известно о вступлении 19-летнего Кирилла и 18-летнего Никиты во владение долями в компании TUI. О том, что братья стали акционерами Nordgold, в среду сообщил РБК со ссылкой на проспект Nordgold к размещению евробондов.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Алексей Мордашов занял четвертую строчку: его состояние было оценено в $20,5 млрд.