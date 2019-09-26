В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в Германии в среду провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank.

Немецкий банк подозревают в том, что он поздно сообщил в компетентные органы о возможном отмывании денег, отмечает Deutsche Welle. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и при первой возможности передали соответствующие документы компетентным органам.

Ранее полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. В период его руководства, как выяснили в прошлом году датские следователи, клиенты эстонского отделения банка совершили подозрительные трансакции на общую сумму около 200 млрд евро.