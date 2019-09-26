Поиск

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в Германии в среду провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank.

В миреФРС начала проверку Deutsche Bank из-за дела об отмывании денег через Danske BankЧитать подробнее

Немецкий банк подозревают в том, что он поздно сообщил в компетентные органы о возможном отмывании денег, отмечает Deutsche Welle. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и при первой возможности передали соответствующие документы компетентным органам.

Ранее полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. В период его руководства, как выяснили в прошлом году датские следователи, клиенты эстонского отделения банка совершили подозрительные трансакции на общую сумму около 200 млрд евро.

Deutsche Bank Danske Bank

Новости по теме

Новости

Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

СП "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" получило рекордный приток нефти на юрских отложениях

Эксперт высоко оценил потенциал РФ в экспорте водки

Ericsson оценил расходы на урегулирование дела о коррупции в $1 млрд

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

X5 закроет или трансформирует более 50 гипермаркетов "Карусель" к 2022 году

Власти запланировали потратить на пенсионную систему 9 трлн рублей за три года

Власти запланировали потратить на пенсионную систему 9 трлн рублей за три года

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');