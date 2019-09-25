Пропавший экс-глава эстонского отделения Danske Bank найден мертвым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава эстонского отделения крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank Айвар Рехе (Aivar Rehe), пропавший в понедельник, 23 сентября, найден мертвым, его тело обнаружено в Таллине, сообщила в среду пресс-служба полиции.

Как сообщалось, утром в понедельник Рехе вышел из дома в пригороде Таллина, после чего пропал. Он ушел без собаки, с которой обычно гулял по близлежащему лесопарку, и оставил телефон дома.

По данным портала ERR, тело Рехе нашли в его саду и все указывает на то, что было совершено самоубийство.

Поисками в близлежащем лесу два дня занимались сотрудники полиции, в том числе со служебными собаками. В работе участвовали волонтеры, был задействован также беспилотник.

Скандал с отмыванием денег в Danske bank

Государственный прокурор Эстонии Марек Вахинг (Marek Vahing) сообщил ранее эстонским СМИ, что Рехе не подозревают в уголовном преступлении, связанном со скандалом с отмыванием денег в банке. "Я отказываюсь спекулировать на тему, связано ли исчезновение Рехе с рабочим визитом делегации Росфинмониторнига на минувшей неделе", - сказал он.

Рехе руководил эстонским отделением датского Danske bank в 2008-2015 годах. Через эстонский филиал в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность.

31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн евро.

Директор центральной уголовной полиции Айвар Алавере (Aivar Alavere) сообщал, что большая часть задержанных также упоминалась в заявлении Браудера. Рехе, по словам Алавере, не входил в число задержанных.