В ЕС задумались о создании нового регулятора для борьбы с отмыванием денег

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Европейского союза рассматривают возможность создания нового регулирующего органа, который занимался бы надзором за соблюдением европейскими банками норм в сфере выявления и предотвращения случаев отмывания средств.

Министры финансов стран ЕС могут порекомендовать создать такую структуру по итогам декабрьской встречи, пишет Financial Times. "Преступники и террористы используют "дыры" в законодательстве и подрывают доверие к нашей финансовой системе и нашей миссии по защите своих экономик и граждан", - отметил министр экономики Франции Брюно ле Мэр в интервью Financial Times.

Чиновник полагает, что во всех странах ЕС нужно привести в соответствие законы по противодействию отмыванию денег "и усилить надзор за этой сферой".

Франция и Нидерланды выступают за создание нового надзорного органа, однако признают, что на это может потребоваться очень много времени. Альтернативным вариантам будет предоставление новых полномочий Европейскому банковскому управлению (European Banking Authority, EBA).

При этом члены Европарламента неоднократно критиковали EBA за недостаточно жесткую реакцию на целый ряд скандалов, разразившихся в Европе в последние два года. Скандалы связаны с проведением подозрительных операций через такие крупные банки, как Danske Bank, ING Group, Deutsche Bank и Swedbank. Суммы таких операций исчислялись сотнями миллиардов долларов.