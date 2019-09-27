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Рубль ускорил падение на дешевеющей нефти и неоднозначных сигналах с мировых рынков

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка усилили укрепление на Московской бирже в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с мировых рынков и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 64,37 рубля в 15:00 по Москве, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,39 рубля, подорожав на 25,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 20,14 копейки - до 67,08 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные (28-29 сентября) и понедельник (30 сентября) на 12,68 копейки, до 64,4156 рубля, и уменьшил курс евро на 6,73 копейки, до 70,3161 рубля.

Внимание инвесторов приковано к США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укорил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной динамики цен на нефть и неоднозначных сигналов с мировых рынков. Основное внимание инвесторов сосредоточено на обострении политической ситуации в США.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса на этой неделе распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа.

В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений США и Китая. Торговые переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, сообщил телеканал CNBC в четверг со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников телеканала, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ будет представлять делегацию из Китая.

Ранее Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, как пишет в пятницу агентство Bloomberg, США, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co. Не исключается и введение дополнительных мер наказания в отношении тех союзников США, которые откажутся ввести запрет на использование оборудования Huawei в сетях 5G, помимо угрозы прекращения обмена разведданными.

Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе в телекоммуникационных сетях, а Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.

В прошлом месяце Минторг США продлил американским компаниям лицензии на ведение дел с Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Первоначально срок действия лицензий, выданных уже после внесения китайской компании в "черный список", истекал в понедельник, 19 августа, но был продлен до 19 ноября.

Мнения аналитиков

Как подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов, поводом для пятничного ослабления рубля стало умеренное ухудшение внешнего фона, в частности, сообщения о низкой вероятности продления американским компаниям временных разрешений на работу с китайской компанией Huawei. "Это одно из немногих негативных заявлений между США и Китаем в сентябре - месяце, в котором стороны пошли на многочисленные взаимные уступки в торговых вопросах. В этой связи глобальные площадки, получившие поддержку от данных событий в сентябре, достаточно сложно будет позитивно удивить исходом очередного раунда американо-китайских переговоров в середине октября. На этот же период приходится сезон корпоративной отчетности в США по итогам 3-го квартала, который также чреват неприятными сюрпризами на фоне замедления мировой экономики. Перечисленные факторы могут стать катализатором ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках в октябре, что может затронуть и российскую валюту. Таким образом, на горизонте ближайших недель риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. Налоговый период, который подходит к концу, также лишает рубль локального фактора поддержки", - отмечает Жирнов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова подчеркивает, что в целом внешняя конъюнктура в последний торговый день недели не демонстрирует особого позитива. "Нефть в минусе, доллар выглядит очень даже стабильным на мировой арене и пользуется спросом. В России приближается завершение налогового периода (налог на прибыль объемом около 200 млрд рублей будет перечислен в бюджет в понедельник, 30 сентября), что оставит "россиянина" без опоры, и вот тут инвесторам придется или следовать за внешним фоном, или приложить усилия для того, чтобы валюту не сбило с ног. Тем не менее, в пятницу все проходит более-менее нейтрально, так как рынки устали за неделю, и без ярких поводов для движений участники торгов предпочтут не тратить силы зря", - отмечает Бодрова.

Нефть дешевеет на сигналах из Саудовской Аравии

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны. При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по Москве снизилась на 1,15% - до $61,03 за баррель. Фьючерс на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,99% - до $55,85 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники. Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, согласно данным источников Bloomberg.

МосБиржа США Дональд Трамп Саудовская Аравия

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