"Лента" собралась сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на Кипр

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" планирует сменить юрисдикцию компании с Британских Виргинских островов на Кипр.

Как сообщается в материалах компании, такое решение вынесено на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 22 октября. Участие в собрании примут акционеры, включенные в реестр по состоянию на 30 сентября.

Согласно сообщению, если регистратор выдаст разрешение на перерегистрацию компании, ее организационно-правовая форма изменится на публичную с ограниченной ответственностью. Официальное наименование компании будет изменено на Lenta PLC. В соответствии с законодательством Кипра, учредительными документами компании в республике станут новый учредительный договор и устав. Crystalserve Secretarial Limited будет назначена в качестве нового корпоративного секретаря компании.

Как говорится в сообщении, в соответствии с требованиями законодательства Кипра каждая акция в капитале компании должна иметь номинальную стоимость, тогда как сейчас обыкновенные акции не имеют номинальной стоимости. Соответственно, предлагается внести изменения в права по обыкновенным акциям компании: "Непосредственно перед перерегистрацией компании в республику Кипр каждая из акций будет автоматически конвертирована в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,001 евро".

Акционерам также предлагается принять решение о приостановлении действия права преимущественной покупки акций до 31 декабря 2022 года.

В соответствии с новым учредительным договором и уставом, генеральному директору и финансовому директору компании больше автоматически не предоставляются места в совете директоров, как это предусмотрено в действующей редакции устава. В то же время предполагается, что все члены действующего совета директоров, в том числе генеральный директор и финансовый директор, будут продолжать свою деятельность в качестве директоров после перерегистрации и до следующего годового собрания акционеров.

Соответственно, на внеочередном собрании акционерам предлагается переизбрать совет директоров в полном составе. В совет директоров компании входят Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тингу.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России.

Весной у "Ленты" сменились акционеры: в конце апреля "Севергрупп" Алексея Мордашова закрыла сделку по приобретению акций ритейлера у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% "Ленты". В день сделки "Севергрупп" направила оферту миноритариям "Ленты". Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - как у основных акционеров, так и у миноритариев в рамках оферты. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

"Севергрупп" владеет 77,99% акций "Ленты", 0,93% приходится на квазиказначейский пакет, 0,04% - у директоров и менеджмента. Free float составляет 21,04%.