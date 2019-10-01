Поиск

Япония повысила налог на потребление

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - C 1 октября Япония повысила налог на потребление с 8% до 10%, несмотря на опасения, что это ухудшит положение экономики страны.

Сильнее всего повышение налога должно сказаться на бедных семьях, которые до сих пор едва сводили концы с концами, отмечает Kyodo News. Несмотря на то, что из-под повышенного налогообложения вывели большинство продуктов питания и напитков, рост цен на другие товары ежедневного потребления и повышение коммунальных платежей не может не сказаться на их положении.

В правительства заявили, что сделали достаточно, чтобы минимизировать негативные последствия от повышения налогов.

Когда этот налог повышали ранее - с 3% до 5% в 1997 году и до 8% в 2014 году, это приводило к рецессии.

Премьер-министр Синдзо Абэ откладывал повышение налога дважды. По его словам, повышение налога необходимо для решения проблемы старения населения: рост доли пожилых требует увеличения расходов из госбюджета, при том, что госдолг сейчас превышает объем ВВП.

Япония Синдзо Абэ

Новости

"Ъ" сообщил об отказе властей строить ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Сбербанк запустил переводы на карту Visa и Mastercard за границу

ЦБ направит Сбербанку предписание подключиться к Системе быстрых платежей

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Россия смогла в сентябре выполнить сделку ОПЕК+ лишь на 88%

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Власти в России отследили 5,3 трлн рублей, не дошедших до объектов строительства

Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Свыше 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году

Собянин предложил отменить транспортный налог для электромобилей в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');