Япония повысила налог на потребление

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - C 1 октября Япония повысила налог на потребление с 8% до 10%, несмотря на опасения, что это ухудшит положение экономики страны.

Сильнее всего повышение налога должно сказаться на бедных семьях, которые до сих пор едва сводили концы с концами, отмечает Kyodo News. Несмотря на то, что из-под повышенного налогообложения вывели большинство продуктов питания и напитков, рост цен на другие товары ежедневного потребления и повышение коммунальных платежей не может не сказаться на их положении.

В правительства заявили, что сделали достаточно, чтобы минимизировать негативные последствия от повышения налогов.

Когда этот налог повышали ранее - с 3% до 5% в 1997 году и до 8% в 2014 году, это приводило к рецессии.

Премьер-министр Синдзо Абэ откладывал повышение налога дважды. По его словам, повышение налога необходимо для решения проблемы старения населения: рост доли пожилых требует увеличения расходов из госбюджета, при том, что госдолг сейчас превышает объем ВВП.