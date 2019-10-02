"Библио-Глобус" расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь все активы "Библио-Глобуса" (основной и оборотный капиталы, торговая марка, деловая репутация, авторские права, клиентская база, контакты, лицензии, имущественный базис, технологии и пр.), которые должен был купить Thomas Cook Investments Limited, возвращаются к прежним владельцам.

Старейший британский туроператор 23 сентября объявил о ликвидации из-за финансовой несостоятельности. Ее долги составили 2 млрд фунтов, а переговоры с инвесторами и кредиторами не увенчались успехом. Компания прекратила полеты, аннулировала туры и бронирования. Британское правительство в связи с этим объявило о крупнейшей для мирного времени репатриации сограждан, оказавшихся за рубежом по линии туроператора, речь шла о возвращении в страну около 150 тысяч человек.

В "Библио-Глобусе" тогда заявили, что ликвидация Thomas Cook на работе российской компании не скажется, поскольку ее операционная деятельность, в том числе перелеты, от британского партнера не зависит.

Thomas Cook сообщил о покупке 100% "Библио-Глобуса" в марте 2019 года. Сделка не была закрыта. По данным АТОР, стороны успели только подписать часть документов, основная сделка планировалась на конец сентября.