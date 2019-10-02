Джонсон представил компромиссный план сделки по Brexit с учетом проблемы Ирландии

Британский премьер-министр Борис Джонсон Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон обнародовал свои компромиссные предложения Евросоюзу по условиям Brexit. В первую очередь они касаются границы Ирландии и Северной Ирландии, отмечает ВВС News.

Джонсон предложил, чтобы Ирландия и Северная Ирландия остались единым пространством и Северная Ирландия осталась на едином товарном рынке ЕС, но вышла из европейского таможенного союза. Руководству Северной Ирландии он предложил дать право выдвигать дополнительные меры по регулированию товаропотока на острове.

Предполагается, что парламент Северной Ирландии должен утвердить эти договоренности. Затем депутаты будут раз в четыре года проводить голосование о том, следует ли их сохранять эти условия неизменными.

Выступая перед консерваторами, Джонсон заявил, что единственная альтернатива этому решению - выход из Евросоюза без договоренностей об условиях "развода".

В Еврокомиссии пообещали объективно изучить его предложения. Источники ВВС в правительстве сказали, что ожидают скорого начала интенсивных переговоров с представителями ЮС с тем, чтобы окончательное соглашение было заключено в середине октября.

Решение Лондона вернуть пункты таможенного контроля на границу между Ирландиями помешает правительству Ирландии одобрить такие соглашения. При этом ранее в руководстве ЕС уже заявляли, что будут против введения таможенного контроля исключительно техническими средствами.

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы даже Brexit без сделки. Парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.

Страховочный план или backstop, который ранее премьер-министр Тереза Мэй обсуждала с ЕК, подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе. Джонсон критиковал этот план, называя его "антидемократичным". Он считает, что его вариант соглашения отменяет backstop.