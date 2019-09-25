Британский парламент возобновил работу после приостановки премьером

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании в среду возобновил заседания после того, как накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает телеканал Sky News.

Примерно в 11:30 по местному времени (13:30 по московскому) депутаты начали собираться в зале заседаний Палаты общин. "Добро пожаловать обратно на наше место работы", - сказал депутатам спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Верховный суд Великобритании накануне единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным. В постановлении Верховного суда подчеркивалось, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

Джонсон в свою очередь накануне заявлял, что он не считает правильным это постановление Верховного суда, однако это решение, которое необходимо уважать.