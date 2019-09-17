Лондон представит ЕС план нового соглашения по Brexit лишь перед саммитом в октябре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, однако, по-видимому, не будет представлять ЕС конкретных письменных предложений до саммита ЕС 17-18 октября, сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, "команда (премьер-министр Великобритании Бориса - ИФ) Джонсона на этом этапе отказывается представить Брюсселю письменное предложение (по Brexit - ИФ) из опасений того, что оно будет либо отвергнуто, либо его публично раскритикуют; и этот шаг вызвал напряженность в отношениях с лидерами ЕС".

"Вместо этого, они (британские власти - ИФ) хотят ждать почти до самой последней минуты до октябрьского саммита, прежде чем представить план ЕС - всего за две недели до того, как Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз", - пишет The Guardian.

В то же время, согласно источникам, Лондон пока что передал Брюсселю лишь черновик соглашения по Brexit, из которого исключен пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе"). Также, отметил один из источников, Великобритания и ЕС обсуждали альтернативы "страховочному плану", но письменных предложений по этой теме пока что нет.

Во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер доложил ЕК, что Лондон до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению по Brexit.

"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

В августе Джонсон заявлял, что в случае отмены "бэкстопа" ожидается "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем, а Лондон в скором времени должен предоставить альтернативные идеи для "бэкстопа".

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.