Bloomberg узнал о существовании у Джонсона "плана Б" по Brexit
Он заключается во временных ограничениях на действие "страховочного плана" по ирландской границе
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть запасной план по Brexit в случае отказа ЕС от недавних предложений премьера в отношении "страховочного плана" по ирландской границе, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации источников, Джонсон окончательно не исключил применение "страховочного плана" ("бэкстопа"). Его "план Б" заключается в том, что он согласится на "бэкстоп" при условии, что Евросоюз будет применять его ограниченное время.
По данным агентства, ЕС не выносил этот вариант на официальное обсуждение, но рассматривал его в качестве запасного варианта. Однако, как поясняет Bloomberg, чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется немало усилий.
Один из источников агентства заявил, что применение "бэкстопа" с условием лимита по времени - это и есть "план Б" британского правительства. Второй собеседник Bloomberg подтвердил, что Джонсон не отвергает "страховочный план".
Накануне британский премьер опубликовал компромиссный план сделки по Brexit, который, в том числе, помог бы избежать так называемого "страховочного соглашения" по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Согласно плану, Северная Ирландия в составе Великобритании после Brexit покинет таможенный союз с ЕС. Чтобы избежать "физического" появления таможенных постов на ирландской границе, он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.
Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план".
В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы даже Brexit без сделки. Парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.
"Бэкстоп"
"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.