Bloomberg узнал о существовании у Джонсона "плана Б" по Brexit

Он заключается во временных ограничениях на действие "страховочного плана" по ирландской границе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть запасной план по Brexit в случае отказа ЕС от недавних предложений премьера в отношении "страховочного плана" по ирландской границе, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, Джонсон окончательно не исключил применение "страховочного плана" ("бэкстопа"). Его "план Б" заключается в том, что он согласится на "бэкстоп" при условии, что Евросоюз будет применять его ограниченное время.

По данным агентства, ЕС не выносил этот вариант на официальное обсуждение, но рассматривал его в качестве запасного варианта. Однако, как поясняет Bloomberg, чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется немало усилий.

Один из источников агентства заявил, что применение "бэкстопа" с условием лимита по времени - это и есть "план Б" британского правительства. Второй собеседник Bloomberg подтвердил, что Джонсон не отвергает "страховочный план".

Накануне британский премьер опубликовал компромиссный план сделки по Brexit, который, в том числе, помог бы избежать так называемого "страховочного соглашения" по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Согласно плану, Северная Ирландия в составе Великобритании после Brexit покинет таможенный союз с ЕС. Чтобы избежать "физического" появления таможенных постов на ирландской границе, он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план".

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы даже Brexit без сделки. Парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.