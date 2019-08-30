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"Сургутнефтегаз" создал "дочку" для вложения в ценные бумаги

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Новая "дочка" "Сургутнефтегаза" ООО "Рион" заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанию зарегистрировали 28 августа в Сургуте с уставным капиталом 10 млн рублей.

О решении создать такую структуру совет директоров "Сургутнефтегаза" сообщил в апреле.

Гендиректором "Риона" стал Павел Шевелев. В последнем квартальном отчете "Сургутнефтегаза" говорилось, что в головной компании он является первым заместителем главного бухгалтера - начальником управления ведения бухгалтерского учета и отчетности. Именно его подпись стоит под квартальным отчетом "Сургутнефтегаза" за II квартал 2019 года.

В "Сургутнефтегазе" не прокомментировали эту информацию.

Сургутнефтегаз Павел Шевелев Рион Сургут

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