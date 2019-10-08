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Nissan сообщил о назначении новых топ-менеджеров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новый гендиректором Nissan Motor стал 53-летний Макото Уcида, президент китайского бизнеса компании Dongfeng Motor и старший вице-президент Nissan. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее о его назначении сообщили деловые СМИ.

Главный операционным директором компании стал Ашвани Гупту, до сих пор занимавший такой же пост в Mitsubishi Motors Corp. Ашвани Гупту. Его заместителем станет старший вице-президент Nissan Юн Секи. Все назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 года.

Назначениям предшествовал тщательный отбор и оценка кандидатов. Совет директоров счел Усиду правильным человеком, который сможет повести компанию вперед, заявил председатель совета Ясуси Кимура.

Прежний гендиректор Nissan Хирото Саикава решил уйти в отставку в сентябре.

Новому руководству компании предстоит справиться с падением прибыли, провести реструктуризацию бизнеса и решить проблемы, связанные с последствиями многочисленных скандалов, в том числе вокруг бывшего гендиректора Nissan Карлоса Гона.

Nissan Motor Карлос Гон Mitsubishi Motors Макото Усида

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