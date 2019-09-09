Гендиректор Nissan уйдет в отставку 16 сентября

Компания найдет ему замену к ноябрю

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Хирото Саикава оставит пост гендиректора Nissan Motor 16 сентября, сообщила пресс-служба компании. Он заявил совету директоров, что хочет уйти в отставку, ему предложили уволиться с этой даты, он согласился.

Исполнять обязанности гендиректора Nissan Motor с 16 сентября будет главный операционный директор компании Ясухиро Ямаучи. До конца октября компания рассчитывает найти замену Саикаве.

Ранее внутренняя аудиторская проверка выявила, что в 2013 году Саикава получил вознаграждение, неправомерно завышенное на на 47 млн иен ($443 000). Сначала он выразил готовность вернуть лишнее, но заявил, что решения о размере бонусов принимал не он. 8 сентября газета Nikkei Asian Review сообщила, что Саикава решил уйти из компании, 9 сентября он это подтвердил.

Ранее сообщалось, что 10 сентября из Nissan Motor должна уйти вице-президент компании Кристина Мюррей, которая курировала проверку в отношении бонуса Саикавы и у которой с гендиректором сложились напряженные отношения.

Аудиторскую проверку в компании начали после того, как бывший топ-менеджер компании Грег Келли, арестованный в ноябре 2018 года вместе с бывшим председателем совета директоров Nissan Карлосом Гоном, рассказал о взвинчивании бонусов журналу Bungei Shunju. Речь шла о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Саикава получил завышенное вознаграждение, поскольку дата реализации так называемого "права переоценки акций" была передвинута с заранее определенной на дату, когда цена бумаг была выше.

Предшественника Саикавы Карлоса Гона обвинили в занижении полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности и в незаконном присвоении денег.