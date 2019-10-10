"Коммерсантъ" узнал о возможности оформить виртуальную банковскую карту через мессенджер

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - МТС-банк планирует опробовать сервис по открытию виртуальных дебетовых карт через мессенджеры, сообщил "Коммерсанту" источник в финтех-сообществе. Клиент сможет оформить ее без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или проверки биометрии.

МТС-банк запустит этот проект в партнерстве с LikeBank и за счет этого попробует получить новых клиентов из числа абонентов МТС, рассказал собеседник газеты.

Вместо банковского приложения платформа предлагает воспользоваться мессенджерами, в том числе Telegram, Viber, Line и Messenger от Facebook. Для выпуска карты нужно отправить в чат номер телефона и ввести код подтверждения из SMS. Сотовый оператор идентифицирует клиента по номеру телефона и направляет банку данные о владельце, в том числе номер его паспорта.

Основатель LikeBank Эллиот Гойхман подтвердил запуск сервиса. По его словам, банк сможет с помощью этого проекта "тащить" клиентов из МТС одним кликом: "Никаких СНИЛС и селфи с паспортом".

В связи с использованием упрощенной процедуры идентификации, для виртуальной карты будут действовать ограничения.Максимальный остаток по ней не может превышать 60 тысяч рублей, а в месяц с ней можно совершать операции на общую сумму не больше 200 тысяч рублей. В банкоматах с нее можно будет снимать не больше 5000 рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. Картой можно пользоваться для онлайн-покупок или добавить ее в кошельки вроде Google Pay и Apple Pay для бесконтактной оплаты.

После тестирования технологии на абонентах МТС, возможно, у банка появится возможность идентификации абонентов других операторов, сказал изданию источник, близкий к МТС-банку.

В банке и в МТС комментировать эту информацию не стали.