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ЦБ РФ заявил о "существенном" отставании инфляции от прогноза по итогам сентября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России констатировал "существенное" отставание инфляции по итогам сентября от прогноза.

"В сентябре 2019 года потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентного пункта (п.п.), до 4,0%", - говорится в комментарии финансового регулятора по инфляции.

Ценовая динамика складывалась преимущественно под влиянием совокупности сдерживающих факторов, таких как ограниченный спрос, опережающий рост предложения отдельных продуктов питания, эффекты укрепления рубля, замедление инфляции в странах - торговых партнерах, отмечает ЦБ. Он обращает внимание на уменьшение как помесячных (с поправкой на сезонность), так и годовых темпов удорожания основных групп товаров и услуг.

"Ценовая динамика оказалась ниже ожиданий Банка России, что отражало преобладающее воздействие совокупности дезинфляционных факторов, в то время как проинфляционные риски не реализовались", - подчеркивает ЦБ.

С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз по инфляции в 2019 году может быть понижен на следующем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке. говорится в комментарии.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике запланировано на 25 октября 2019 года. Прогноз Банк России по инфляции на 2019 год сейчас составляет 4-4,5%

ЦБ РФ

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