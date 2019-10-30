МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

У компании образовался избыток энергомощностей после модернизации сети АТС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Московский оператор фиксированной связи МГТС к 20 ноября установит в городе десять станций для зарядки электротранспорта, сообщили в пресс-службе материнской МТС. На этапе тестирования заряжать электромобили можно будет бесплатно.

Из первых десяти заправок семь будут с мощностью 50 кВт и смогут заряжать автомобиль за 20-30 минут. Остальные три мощностью 22 кВт будут заряжать машину за четыре-пять часов.

После отработки технических аспектов работы сети заправок, МГТС решит, что с этим делать дальше. Инвестиции в проект компания не раскрыла.

В сети АТС компании долгое время использовалось энергоемкое оборудование, объяснили в компании. После модернизации и перехода на технологию GPON стало нужно меньше этого оборудования и сократился уровень энергопотребления.

"Это позволяет компании использовать запас энергомощностей для развития новых направлений бизнеса, в том числе сети электрозаправок", - сказал представитель МТС.

На пилотных заправках можно будет заряжать и электробусы, сказали в компании "Коммерсанту".

В МГТС прогнозируют, что через четыре-пять лет в Москве может быть около 20 000 электромобилей и для из зарядки будет нужно больше тысячи ультрабыстрых установок. По данным "Автостата", на конец сентября 2019 года в России было около 2400 электромобилей с пробегом.

Летом 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2021 года город откажется от закупки автобусов на моторном топливе и перейдет на отечественный электротранспорт. По его словам, на начало июля в городе работало около 300 электробусов, мэрия будет их закупать по 300 штук в год.