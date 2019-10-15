Минфин РФ назвал размер экспортной пошлины на нефть с 1 ноября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2019 года составит $88,3 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В настоящее время она составляет $87,2 за тонну. Таким образом, пошлина повысится на $1,1.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $60,08095 за баррель, или $438,6 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $8,8 с $8,7.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $26,4 с $26,1 за тонну, на темные - до $88,3 с $87,2 за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $26,4 с $26,1 за тонну, прямогонного (нафта) - до $48,5 с $47,9 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется нулевой.

Пошлина на кокс повысится до $5,7 с $5,6 за тонну.