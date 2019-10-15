В ФАС разошлись с "Яндексом" в методике оценки рынка такси

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Одной из причин, по которой "Яндекс.Такси" отозвал из ФАС ходатайство на покупку активов ГК "Везет", стали значительные расхождения у чиновников и компаний методик оценки российского рынка такси. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Об отзыве ходатайства стало известно 10 октября, за день до срока, когда антимонопольная служба должна была дать оценку сделки. В сервисе "Яндекс.Такси" объяснили, что изменились условия сделки, компания решила купить еще и сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро" и поэтому отозвала старую заявку и направила в ФАС новую.

По словам Артемьева, компании "Яндекс" и "Везет" используют методики оценки рынка, отличающиеся от методик ФАС, и результаты оценки "сильно разошлись".

"Тем не менее, мы дали им возможность в их защиту представить новые доказательства", - сказал чиновник.

Проверять свои расчеты будет и регулятор.

В ходе переговоров ФАС и компании решили, что положенного времени на исследовании сделки им было недостаточно, отметил глава службы.

В июле 2019 года "Яндекс" сообщил о намерении купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", и обратился в ФАС за разрешением. Сумма сделки не называлась. Предполагалось, что в результате 56,2% акций "Везет" перейдут к "Яндексу", 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам, а акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси", а также $71,5 млн при выполнении KPI.

В сентябре сервис заказа такси Gett пожаловался в ФАС на сделку, указав, что она усложнит развитие существующих компаний и из-за нее на рынок не смогут прийти новые. В Gett считают, что сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке и позволит ей увеличивать расценки, увеличивать рабочий день и одновременно снижать доходы водителей, а это все скажется на безопасности перевозок.

В феврале 2018 года "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.