"Траст" оспорил в суде вывод из "Открытие капитала" 17,3 млрд рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) подал в Арбитражный суд Москвы иск, оспаривающий вывод из компании Открытие капитал" (подконтрольна "Открытие холдингу)" 17,3 млрд рублей, следует из искового заявления, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Иск подан к "Открытие холдингу", "Открытие капиталу" и компании "Тренд", сообщается в картотеке арбитражных дел. "Траст" факт подачи иска подтвердил, оказавшись от дальнейших комментариев.

Банк "Траст" и "Открытие капитал" в январе 2017 года (на тот момент они контролировались "Открытие холдингом") заключили договор о предоставлении кредита на 18 млрд рублей, в мае того же года эти средства поступили на счет компании, говорится в материалах дела.

ЦБ РФ 29 августа 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" (также контролировался "Открытие холдингом"), в периметр оздоровления попал и банк "Траст".

Незадолго до этого, в середине августа 2017 года, был заключен договор о переводе долга перед "Трастом" с "Открытие капитала" на "Открытие холдинг". В рамках соглашения компания обязалась заплатить холдингу 18,25 млрд рублей (долг и начисленные проценты), должником перед банком стал холдинг. После этого платежи по кредиту прекратились, уверяет истец.

Позднее, 6 сентября 2017 года, "Открытие капитал" продала структуре концерна "Россиум" (компании Despacio Associates Limited) инвестиционную "дочку" Otkritie Capital International Limited (OCIL, сейчас Sova Capital) за $328 млн (порядка 19 млрд рублей по курсу на то время). "Траст" считает, что этих средств было достаточно для исполнения обязательства перед холдингом по договору о переводе долга или для возврата кредита, отмечается в исковом заявлении.

Однако в тот же день компания "Открытие капитал" заключила с "Трендом" договор об уступке прав требований к "Открытие холдингу". "Тренд" уступила "Открытие капиталу" требования по долгу от февраля 2017 года на сумму почти 252 млн евро (17,3 млрд рублей на тот момент), оно было оплачено по номинальной стоимости.

"Траст" полагает, что перевод долга и уступка требований являются взаимосвязанными сделками, совершенными в ущерб его интересам с целью вывода из "Открытие капитала" единственного актива, отмечается в иске.

Банк просит суд восстановить "Открытие капитал" в качестве заемщика по предоставленному в 2017 году кредиту на 18 млрд рублей, "Открытие холдинг" в качестве заемщика по договору займа, предоставленного "Трендом", а также взыскать с компании "Тренд" в пользу "Открытие капитала" сумму, эквивалентную 251,9 млн евро.

Компания "Тренд" была создана в октябре 2010 года, занимается вложениями в ценные бумаги. Ее основным владельцем является Сергей Левин, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". "Тренд" в свое время владел сначала 9,1%, затем 6,3% "Инграда" (основным ее владельцем является "Россиум"), 20% ЦКБ "Лазурит" (ранее долей в нем также владела структура "Роснефти" - "РН-Актив"), 30,3% НК "Роснефть-Ямалнефтепродукт", а также 25% аэропорта "Рощино". По данным "СПАРКа", на конец 2017 года "Тренд" не участвовал в капитале других компаний.