FATF высоко оценила российскую систему по борьбе с отмыванием денег

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), пленарное заседание которой проходит на этой неделе в Париже, высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщил Росфинмониторинг в пятницу.

Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, сказано в сообщении ведомства.

Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и заканчивая включением в "черный список". На усиленный мониторинг была поставлена Турция, чья система ПОД/ФТ оценивалась одновременно с российской: FATF выявила высокие риски финансирования терроризма и проблемы с блокировкой активов, связанных с такими переводами.

Как сообщалось, визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.

"Мы считаем, что эксперты хорошо разобрались в особенностях российской системы ПОД/ФТ, и отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы за это очень благодарны и уже приступили к устранению выявленных недочетов", - заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, процитированный в сообщении.

Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

Выводы

Методология оценки системы ПОД/ФТ предполагает рассмотрение двух компонентов: технического соответствия и эффективности. Техническое соответствие - это выполнение требований 40 рекомендаций FAFT, а эффективность - это способность участников "антиотмывочной" системы достигать непосредственных результатов по ликвидации рисков ОД/ФТ.

Российские власти и финансовые учреждения хорошо понимают существующие в стране риски ОД и ФТ, говорится в отчете FATF. При этом степень их понимания "другими подотчетными субъектами" различается, отмечено в документе.

Большинство расследований случаев отмывания денег в России касается приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, отмечает FATF. Эксперты организации видят у правоохранительных органов дополнительные возможности для выявления и расследования изощренных и масштабных схем отмывания денег, особенно в финансовом секторе, связанных с выводом незаконных доходов, в том числе коррупционного происхождения.

Правовая база для борьбы с финансированием терроризма в России в значительной степени соответствует международным стандартам, сочла FATF. В среднем, в России ежегодно осуществляется около 50 судебных преследований за финансирование терроризма, с 2013 года за это осуждено более 300 человек (большинство приговорены к лишению свободы на срок от трех до восьми лет).

Также FATF отмечает, что из-за низких пороговых сумм для направления сообщений о подозрительных операциях и автоматизации этого процесса генерируется очень большое количество сообщений. Хотя они используются финразведкой для анализа данных, в них не содержится подробных сведений либо информации, указывающей на серьезные подозрения или требующие срочного внимания операции.

ЦБ начиная с 2013 года использует некоторые элементы риск-ориентированного подхода в своей надзорной деятельности, а ужесточенные требования к лицензированию финансовых учреждений позволяют снизить риск получения контроля над ними преступными элементами, отметила FATF. Однако в основе надзорной деятельности лежат главным образом пруденциальные факторы, и Банк России в чрезмерной мере полагается на дистанционный (камеральный) контроль, сказано в отчете. Несмотря на отзыв ряда лицензий, применяемые наказания не во всех случаях являются эффективными или сдерживающими, а суммы налагаемых денежных штрафов невелики.

В России была усовершенствована законодательная база и оперативный подход в целях повышения прозрачности юридических лиц, что затрудняет возможность их незаконного использования, отмечает FATF. Требования о регистрации были ужесточены, а в отношении юрлиц проводится регулярный анализ, и они исключаются из реестра за предоставление неточной информации или за отсутствие реальной коммерческой деятельности. Юрлица хранят информацию о своих бенефициарных владельцах, и компетентные органы эффективно осуществляют надзор за соблюдением этого требования. При этом возможности проверить информацию о бенефициарах финансовых учреждений являются довольно ограниченными, констатировали эксперты FATF.