Центробанк в сентябре закупил около 12 тонн золота

Всего с начала года ЦБ закупил 131 тонну золота

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре 2019 года закупил 0,4 млн унций (около 12 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 октября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 72,1 млн унций (2,243 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 сентября этот показатель составлял 71,7 млн унций (2,23 тыс. тонн). За месяц ЦБ увеличил объем запасов золота на 0,6%.

Стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, сократилась на 1,5%, до $107,846 млрд. Это 20,3% совокупного объема резервов РФ. Доля немного сократилась с рекордного сентябрьского уровня 20,7%.

Всего за 9 месяцев 2019 года ЦБ РФ закупил 4,2 млн унций (131 тонну) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 6,2%. Денежная оценка золота в резервах за счет роста цен на золото подскочила на 24,1%.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2018 годы он закупил 34,6 млн унций (1,076 тыс. тонн), в том числе в 2018 году - 8,8 млн унций (274 тонны) золота.