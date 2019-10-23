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Суд решил ликвидировать иркутский Гринкомбанк, лишенный лицензии в сентябре

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Иркутской области по заявлению ЦБ РФ принял решение о принудительной ликвидации Гринкомбанка (Иркутск), сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, ликвидатором назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

"Срок ликвидации банка составит 1 год со дня вступления решения в силу", - добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Банк России 12 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Гринкомбанка. Последний нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение предшествующих 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

"По итогам судебных разбирательств у Гринкомбанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлеченного субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала", - пояснял регулятор.

По данным ЦБ, существенную долю - более 55% - в активах Гринкомбанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества: более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

Гринкомбанк является участником системы страхования вкладов.

Гринкомбанк по итогам второго квартала 2019 года занимал 398-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Иркутская область

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