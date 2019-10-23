Казахстан оценил в $11 млн в месяц убытки от ограничений на транзит угля через Россию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Казахстан теряет больше $11 млн в месяц из-за ограничений, которая Россия ввела на транспортировку через свою территорию казахстанского угля, предназначенного Украине, заявили в Министерстве торговли Казахстана.

Казахстанская железная дорога АО "КТЖ-Грузовые перевозки" несет убытки в виде неперевезенных объемов грузов в размере до $130 000 в месяц. Госбюджет недополучает налоги.

В связи с возникшими обстоятельствами, АО "АрселорМиттал Темиртау" и Национальная палата предпринимателей обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая признала наличие признаков препятствия.

Россия ограничила объем поставок казахстанского угля на Украину, объясняя это расширением списка товаров, которые запрещено туда вводить, объяснили в министерстве. Также российская сторона не информирует Казахстан вовремя - к 20-му числу каждого месяца - о согласовании объемов поставок, добавили чиновники. Для уже согласованных поставок РЖД подает вагоны с отставанием на пять-семь дней, что приводит к "неполному освоению согласованных объемов".

"Ежемесячное затягивание сроков согласования и необоснованное сокращение объемов вывоза выглядят, скорее, как неконкурентные действия российской стороны, направленные на вытеснение казахстанского угля с российского и украинского рынков, чем решение внешнеполитических вопросов двух государств", - подчеркивают в Минторговли.

"Комиссия подготовила заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке Союза, которое представлено для рассмотрения в правительства государств-членов Союза 4 октября текущего года. По данному вопросу консультации не завершены, и в связи с этим квалифицировать это препятствие как барьер преждевременно", - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в ЕЭК.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле 2019 года ограничил экспорт угля и запретил экспорт нефти на Украину. Эти товары можно ввозить туда только по отдельным разрешениям, которые дает Минэкономразвития России.

В этом ведомстве "Коммерсанту" проблему назвали надуманной и отметили, что Казахстан не вывозит даже согласованные объемы угля.

По данным Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Казахстана, с июля по октябрь 2019 года казахстанские угольщики планировали поставить на Украину транзитом через Россию 775 800 тонн угля. Москва согласовала только 320 150 тонн.