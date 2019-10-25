РФ позволила Казахстану перевозить транзитом уголь на Украину до 140 тыс. тонн в месяц

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Казахстан сможет провозить на Украину уголь через территорию РФ в объеме 140 тысяч тонн в месяц, сообщило министерство торговли и интеграции республики в пятницу.

В сообщении отмечается, что в результате проходящих переговоров между Казахстаном и РФ по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию России, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тыс. тонн в месяц.

Ранее Минторговли Казахстана сообщило о том, что РФ утвердило объем транзита казахстанского угля в Украину на уровне 120 тыс. тонн в месяц.

В сообщении ведомства отмечалось, что, по мнению министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова, "предложенный размер не покрывает запроса казахстанских экспортеров угля в полном объеме". Он отметил, что Казахстан продолжит переговоры с российской стороной как в двухстороннем формате, так и на площадке ЕАЭС. "Евразийский экономический союз гарантирует всем участникам равноправные условия. В том числе, и обеспечение свободы транзита наших товаров в третьи страны. Действия наших партнеров по ЕАЭС не должны препятствовать экономическим связям с другими странами", - цитировало ведомство Султанова.

По данным Минторговли, в июле казахстанская сторона озвучивала планы по транзиту через территорию РФ на Украину в объеме 103,5 тыс. тонн, российской стороной одобрена квота в объеме 60,2 тыс. тонн (58%). В августе одобрено - 86,5 тыс. тонн (36%) из 240,8 тыс. тонн. В сентябре заявка составляла 189,7 тыс. тонн, российская сторона ограничила до 86,5 тыс. тонн (45,5%). На октябрь заявка составляла 191,9 тыс. тонн, РФ одобрила - 86,5 тыс. тонн (45%).

Как сообщили в министерстве, позднее согласование даже этих пониженных объемов фактически привело к отказу от казахстанского товара украинскими покупателями.

Ранее Минторговли сообщило, что потери угольной промышленности Казахстана в связи с ограничениями РФ на поставку угля на украинский рынок через российскую территорию составляют более $11 млн в месяц.

В связи с возникшими обстоятельствами, АО "АрселорМиттал Темиртау" и Национальная палата предпринимателей Казахстана обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая признала наличие признаков препятствия.

"Комиссия подготовила заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке Союза, которое представлено для рассмотрения в правительствах государств-членов Союза 4 октября текущего года. По данному вопросу консультации не завершены, и в связи с этим квалифицировать это препятствие как барьер преждевременно", - сообщили агентству "Интерфакс" в ЕЭК.

В Минторговли уточнили, что данный вопрос все еще находится на рассмотрении ЕЭК.

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров с Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также ограничивающее экспорт угля. При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

Сообщалось также, что в 2018 году Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год. Позже казахстанская Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) просила власти страны возобновить переговоры с Россией о предоставлении приоритета в доступе казахстанского угля к портам РФ.

Также АГМП обратилась к правительству Казахстана с просьбой помочь проработать с Китаем возможность экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Ляньюнган в связи с сокращением поставок в ЕС на фоне ужесточения экологических требований.