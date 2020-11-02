Продажа 10% в ангольском Banco VTB Africa замедлилась из-за коронавируса

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по продаже 10% акций в ангольском Banco VTB Africa, которая должна была состояться во II квартале 2020 года, замедлилась из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

ВТБ собирался сократить долю в Banco VTB Africa с 50,1% до 40%, до такой же величины планировали снизить свой пакет и ангольские партнеры, что позволило бы менеджменту банка получить 20% его акций. Снижение доли ВТБ в ангольском банке ниже контрольной позволит вывести Banco VTB Africa из-под санкций США и при этом сохранить присутствие группы ВТБ на этом рынке.

Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 10%-ного пакета акций в Banco VTB Africa S.A. в феврале 2020 года.

"Да, мы одобрили сделку со своей стороны, надеемся, что со временем она реализуется. Но пока, к сожалению, на фоне пандемии коронавируса она очень сильно замедлилась. Не остановилась, но замедление существенное со стороны ангольских партнеров", - сказал Соловьев.