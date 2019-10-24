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Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале
Фото: Reuters

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc в третьем квартале неожиданно вышел на прибыльный уровень.

Котировки акций Tesla взлетели по итогам дополнительных торгов в среду более чем на 20%. Капитализация компании с начала 2019 года упала примерно на 23%, за последние двенадцать месяцев - на 13%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за эти периоды увеличился на 20% и 15% соответственно, Dow Jones Industrial Average - на 10% и 7%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых доходов и расходов показатель снизился до $1,91 на акцию с $3,02 на акцию.

Выручка уменьшилась на 8% - до $6,303 млрд против $6,824 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 46 центов на акцию при выручке в $6,43 млрд.

Tesla заявила, что продолжит оставаться прибыльной, но предупредила, что вывод новых продуктов на рынок может оказать влияние на рентабельность.

"Мы смогли добиться больших успехов в контроле над затратами, - заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск. - Наши операционные расходы сейчас находятся на самом низком уровне с начала производства Model 3".

Tesla сообщила, что на новом заводе в Китае начался тестовый выпуск компактной версии Model 3, а запуск производства нового компактного спортивного внедорожника Model Y произойдет раньше запланированного - уже следующим летом.

Компания планирует в 2019 году поставить 360 тыс. автомобилей (рост на 45% относительно прошлого года), что является нижней границей объявленного ранее диапазона продаж в 360-400 тыс. машин.

Как сообщалось ранее, Tesla в июле-сентябре поставила дилерам 97 тыс. электромобилей по сравнению с 95,2 тыс. в предыдущие три месяца. Это стало рекордным квартальным показателем.

Котировки акций Tesla взлетели по итогам дополнительных торгов в среду более чем на 20%. Капитализация компании с начала 2019 года упала примерно на 23%, за последние двенадцать месяцев - на 13%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за эти периоды увеличился на 20% и 15% соответственно, Dow Jones Industrial Average - на 10% и 7%.

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