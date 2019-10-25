Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Я рад, что ЦБ сегодня пошел на более агрессивное снижение процентных ставок. Я думаю, в начале сентября они не думали, что они сделают столько шагов к концу октября. Я рад и абсолютно поддерживаю позицию по более агрессивному снижению ключевой ставки - она абсолютно объективна", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в прямом эфире на РБК.

Он также высказал мнение, что фиксированного интервала по нейтральной ставке быть не должно. Этот показатель должен быть гибким и зависеть от разных показателей, в том числе динамики банковских кредитов, размера дефицита бюджета, чтобы выйти на инфляцию в 4%, считает министр.

Кроме того, Орешкин заявил о готовности платить прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), но для начала обсуждения этой темы, по его мнению, нужно изучить все косвенные эффекты, которые могут возникнуть при введении прогрессивной ставки.

В частности, министр указал на "региональный аспект", поскольку при введении прогрессивной ставки подоходного налога, по его словам, более всего от повышения НДФЛ на богатых выиграет московский бюджет, а потеряют от его снижения для бедных слоев населения небогатые регионы. Также Орешкин отметил, что "есть целый ряд других аспектов, которые нужно сейчас внимательно просчитать, чтобы начать обсуждение" введения прогрессивной ставки НДФЛ.

"Но если вы меня спросите - а что в мире происходит, я скажу, что во многих странах мира как раз мы видим дифференциацию налоговых ставок. Почти все развитые страны имеют такую ситуацию", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной ставки НДФЛ.

"Если вы спросите меня лично - готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу - да, абсолютно я готов платить более высокий подоходный налог. Но для того, чтобы просто начинать обсуждение этой темы, нужно все детально просчитать - как компенсировать все косвенные эффекты", - подчеркнул министр.

По его словам, на текущем этапе нужно сконцентрироваться на том, чтобы платили повышенные налоги владельцы дорогой недвижимости и машин.