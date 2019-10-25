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"Дочка" РЖД посоветовала пассажирам указывать номер телефона при покупке билетов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) рекомендует пассажирам при покупке билетов оставлять свой номер телефона на случай непредвиденных ситуаций, сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов журналистам в пятницу.

"В кассе при покупке билета вас спрашивают - оставите вы номер телефона или нет, и у нас сейчас более 30% пассажиров оставляют номера телефонов. Поэтому, когда у нас какие ситуации происходят, которые требуют оповещения в поезде, мы можем конкретно пассажирам этого поезда направить sms", - сказал он.

По его словам, в ФПК задумались об оповещении пассажиров о непредвиденных ситуациях после ЧП в Туапсе, когда в 2018 году был размыт участок на линии Сочи-Адлер. "Эта история очень многому нас на самом деле научила, и мы после этого случая стали пассажиров просить оставить номер телефона", - отметил Иванов.

По словам гендиректора ФПК, информация дойдет до каждого пассажира со 100-процентной вероятностью, "потому что люди все равно находятся в одном пространстве, и они общаются". "И нам это во многом упростило работу с обращениями в таких экстренных ситуациях", - добавил Иванов.

Все сообщения, которые диспетчеры ФПК рассылают пассажирам, автоматически приходят и ему, сказал топ-менеджер.

РЖД ФПК Петр Иванов

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