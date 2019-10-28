HSBC сократил прибыль и выручку и предупредил о возможных списаниях

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC сократил квартальные прибыль и выручку в связи с "ухудшением рыночной среды" и предупредил о возможных "существенных списаниях" в IV квартале.

Чистая прибыль банка в июле-сентябре составила $2,97 млрд против $3,9 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что показатель составит $3,96 млрд.

Квартальная выручка HSBC снизилась в годовом измерении на 3,2%, до $13,36 млрд. В банке это связали с более низкой активностью клиентов подразделения, занимающегося операциями на глобальных рынках капитала.

Доналоговая прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 12% - до $5,35 млрд. В подразделении банковских услуг на мировых рынках (Global Banking and Markets) показатель упал на 30% - до $1,24 млрд, в сфере розничных банковских услуг и управления активами (Retail Banking and Wealth Management) - на 18%, до $1,7 млрд.

Чистый процентный доход HSBC в прошедшем квартале уменьшился на 1,4%, до $7,57 млрд.

HSBC отказался от цели увеличения показателя рентабельности материального капитала (RoTE) до 11% к концу 2020 года и ухудшил прогноз по росту выручки из-за того, что рыночные условия оказались хуже прогнозов, говорится в отчете. В третьем квартале RoTE составил 6,4%.

"Мы примем меры для перераспределения капитала из низкодоходного бизнеса и скорректируем базу расходов в соответствии с этими мерами, - говорится в пресс-релизе HSBC. - Эти действия, как и продолжающееся ухудшение рыночной среды, могут привести к существенным списаниям в четвертом квартале 2019 года и последующих периодах, включая возможное списание гудвилла и дополнительные расходы на реструктуризацию".

Врио гендиректора HSBC Ноэль Куин отметил хорошие показатели азиатской части бизнеса банка, но при этом назвал неприемлемыми показатели в континентальной Европе, а также части операций банка в Великобритании и США.

"Мы считаем, что наш предыдущий план улучшения показателей этих подразделений более не является достаточным, учитывая ухудшение прогноза роста прибыли. В связи с этим, мы ускоряем план их трансформации, а также перераспределения капитала в сферы, предполагающие более быстрый рост и более высокую доходность", - заявил Куин.