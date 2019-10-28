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Трамп вернул Украину в общую систему преференций США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Украина с 30 октября 2019 года вернется в Генерализированную систему преференций США, следует из заявления президента США Дональда Трампа.

"В субботу (26 октября - ИФ) по Киеву, в пятницу вечером по Вашингтону вышла новость, что Трамп полностью вернул Украину в общую систему преференций", - сообщил торговый представитель - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на пресс-брифинге в понедельник.

Он отметил, что все 155 видов товаров, которые были выведены из-под действия системы преференций, снова получат возможность беспошлинной торговли в США. По его словам, это в основном продукция пищевой переработки - кондитерская продукция, а также промышленная продукция, в особенности сложная инженерная.

Он пояснил, что возвращение в систему преференций стало возможным благодаря прогрессу внедрения нового законодательства об организациях коллективного управления (ОКУ).

"Это вряд ли повлияет на торговую статистику, поскольку это не массовые товары, но положительно повлияет на малый и средний бизнес", - отметил Качка.

Как сообщалось, в 2018 году США приостановило действие Генерализированной системы преференций, которая позволяет ввозить в Штаты беспошлинно более 3,5 тыс. видов товаров, для 155 видов украинских товаров из-за систематических нарушений авторских прав.

США Украина Дональд Трамп

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