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Эксперты S&P не увидели смысла в дальнейшем существовании БРИКС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings больше не видят смысла в объединении Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в одну группу (БРИКС), учитывая серьезные расхождения темпов экономического роста в этих странах.

Акроним БРИК в 2001 году придумал Джим О'Нил, бывший главный экономист Goldman Sachs, который объединил в одну группу Бразилию, Россию, Индию и Китай. В 2011 году в эту группу была добавлена ЮАР, в результате чего, аббревиатура расширилась до БРИКС.

"Расхождение долгосрочных тенденций экономического развития этих пяти стран ухудшает ценность анализа БРИКС как логичной экономической группы", - говорится в обзоре S&P.

Более сильные, чем ожидалось, темпы экономического подъема в Китае и Индии за последние два десятилетия контрастируют с разочаровывающими результатами Бразилии, России и ЮАР, отмечают в S&P.

Согласно оценкам агентства Bloomberg, экономический подъем в КНР и Индии в этом году составит не менее 6%, тогда как в Бразилии, ЮАР и России - около 1%.

S&P Global Ratings БРИКС

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