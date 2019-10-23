Х5 собралась открыть около 2 тысяч новых магазинов в 2020 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует открыть до 2 тысяч новых магазинов в 2020 году (показатель gross, без учета закрытий), сообщается в презентации компании.

"Я думаю, что в следующем году мы также увидим достаточно стабильное количество открытий магазинов - в формате "у дома" и супермаркетов", - заявила финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич на "Дне инвестора" ритейлера в Лондоне.

По ее словам, более детальный прогноз Х5 представит в марте 2020 года, в ходе телефонной конференции по итогам финансовых результатов за 2019 год.

Демяшкевич на "Дне инвестора" также сообщила, что компания планирует сохранить стабильные темпы роста сети в следующие три года, а затем может замедлить расширение сети.

"Но все равно мы считаем, что возможности для развития, для консолидации еще есть. Мы считаем, что, если мы будем развиваться в сторону омниканальности (объединение каналов коммуникации с клиентами в единую систему - ИФ), то магазины будут современными. Сейчас мы не видим предпосылок по какому-то существенному замедлению открытий", - добавила она.

В сентябре X5 Retail Group объявила, что к 2022 году закроет или переформатирует в "Перекрестки" 54 гипермаркета "Карусель".

В 2018 году Х5 открыла 2,31 тыс. магазинов (net, с учетом закрытий), включая 2,297 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 122 супермаркета "Перекресток" и один гипермаркет "Карусель". В 2017 году было открыто 2,934 тыс. магазинов (2,862 тыс. "Пятерочек", 99 "Перекресток" и две "Карусели") - это исторический рекорд для Х5. План на 2019 год - 1,8 тыс. новых магазинов net.

За девять месяцев 2019 года Х5 открыла 1,321 тыс. магазинов (net) по сравнению с 1,564 тыс. годом ранее. В частности, ритейлер открыл 1,328 тыс. магазинов "у дома" (1,597 тыс. годом ранее) и 51 супермаркет (74).

В году компания приняла решение замедлить экспансию, чтобы сфокусироваться на качестве и устойчивом росте, а также гарантировать выполнение целей по возврату инвестиций в новые магазины. Такой подход позволит усилить существующий бизнес и продолжить инвестиции в новые технологии, чтобы подготовиться к следующему этапу развития ритейла, рассчитывает Х5.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец сентября группа объединяла 15,752 тыс. магазинов, включая 14,85 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 811 супермаркетов "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".