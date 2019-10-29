Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне остаточных с прошлого дня распродаж из-за просевшей нефти и разнополярной динамики индексов в Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом растут бумаги "Яндекса" на ожиданиях IPO "Яндекс.Такси".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2854,07 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1409,58 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 63,81 рубля (+0,06 рубля).

Просели акции "Магнита" (-1,5%), "Газпрома" (-1%), "Башнефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%).

"Магнит" утром во вторник опубликовал отчет за III квартал, согласно которому выручка выросла на 10,5% (до 342,6 млрд рублей), но сократилась EBITDA Margin до 5,8% с 7% годом ранее, снизились продажи сопоставимых магазинов (LFL) на 0,7%. Также компания снизила прогноз открытий магазинов "У дома" в 2019г до 1,2 тыс. с 1,5 тыс.

Акции "Яндекса" подросли на 1,3% после росла накануне на 2,6%. Агентство Bloomberg сообщило в понедельник вечером со ссылкой на источники, что организаторами IPO "Яндекс.Такси" могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Также подорожали акции "Распадской" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).

Индексы в США накануне выросли, инвесторы следили за квартальной отчетностью крупных компаний и делали прогнозы на итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 29-30 октября. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

Также рынок продолжает получать поддержку от заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о прогрессе на торговых переговорах с Китаем, сделанных в конце прошлой недели. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Помимо этого, оптимизм инвесторам придала новость о том, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

На конец прошлой недели финпоказатели за третий квартал обнародовали примерно 40% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, при этом порядка 80% из них превысили ожидания рынка.

Между тем, во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,05%).

Управление торгового представителя США сообщило, что оно рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Нефть утром во вторник корректируется вниз на сигналах России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи. Это ставит под сомнение возможность ОПЕК и партнеров сбалансировать предложение на фоне ухудшающегося прогноза спроса, пишет агентство Bloomberg.

Цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $61,05 за баррель (-0,3% и -0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $55,55 за баррель (-0,5% и -1,5% в понедельник).

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Глобальные индикаторы волатильности остаются на сравнительно низких уровнях, что предполагает сохранение "спроса на риск", однако в ближайшие дни активность на рынках в целом может сократиться в преддверии объявления решения ФРС США по базовой процентной ставке (30 октября). На валютном рынке, как и в фондовой секции, возможен некоторый период затишья перед заседанием ФРС.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в США индексы продолжают расти на оптимизме по поводу грядущего торгового соглашения США и Китая - Трамп заявил, что переговоры между сторонами идут с опережением графика. Кроме того, отчетный период за III квартал пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных. На текущей неделе отчитывается более 160 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, и далеко не все готовы порадовать инвесторов, хотя соотношение положительных сюрпризов может остаться на прежнем уровне (около 80% из 40% отчитавшихся смогли превзойти ожидания).

Между тем, торги в Азии во вторник проходят в смешенном режиме - рынок уже отыграл заявления Трампа об опережающих темпах переговоров. В Гонконге рынок оказался в "минусе" после заявления руководства, что уличные протесты привели к тому, что теперь ожидается спад экономики по итогам 2019 года.

Одним из главных вопросов на ближайшие пару дней станет решение ФРС. Американский регулятор может воздержаться от снижения ставки на фоне прогресса переговоров США и КНР по торговым вопросам. Впрочем, если верить американской статистике, то признаки замедления все же появляются, а это повод для активного вмешательства ФРС. Тем не менее, во вторник рынок акций может просесть на фоне слабости нефти и ряда ключевых азиатских индексов. Из корпоративных событий дня стоит выделить отчетность "Магнита" за III квартал, а также совет директоров "Акрона" , на котором будет решаться вопрос дивидендов, отмечает Кочетков.