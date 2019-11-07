Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщает о снижении ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.

Как говорится в пресс-релизе банка, для кредитов сроком до 7 лет скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования увеличена на 0,2 п.п. и составит 2,2 п.п. Для кредитов сроком от 12 до 30 лет она составит 1 п.п.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%. Как отмечается, при оформлении ипотечного кредита сроком на 7-12 лет по программе субсидирования также доступна скидка 1,5 п.п. на ставку по ипотеке.

"Сбербанк трансформирует процесс ипотеки, делая его выгодным для всех участников рынка недвижимости. Застройщикам - с точки зрения привлечения покупателей и повышения спроса, покупателям - для оформления ипотеки со сниженной ставкой при покупке квартиры в новостройке", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что базовая ставка по жилищным кредитам в банке составляет 9,3%, по субсидированным застройщикам - 7,3%, для молодых семей - 8,8%.

В начале ноября банк запустил комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволит снизить ставку по ипотеке до 1%.

В конце октября Сбербанк объявил, что собирается в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных продуктов на 0,3 процентного пункта, ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков снизились на 0,6 процентного пункта, рефинансирование для клиентов других банков стало доступно по ставке от 9,5% годовых.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых накапливаются деньги граждан. Использовать эти средства до окончания работ девелоперы не имеют права, строительство должно финансироваться за счет банковских кредитов.