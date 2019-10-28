Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Функция доступна в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" на платформах iOS и Android.

"Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 тыс. рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания", - говорится в пресс-релизе. Комиссия за услугу составляет 1% от суммы, минимум 150 рублей.

Для проведения перевода клиенту нужно будет указывать реквизиты клиента в иностранном банке: номер счета, SWIFT-код, ФИО получателя или название организации.

В сообщении отмечается, что новый сервис можно будет использовать в том числе для оплаты обучения за рубежом, брони отеля и для переводов родным, проживающим за пределами России.